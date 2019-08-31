ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على هامش التيكاد.. أحمد موسى: رؤساء دول افريقية طلبوا من أبو العينين الاستثمار في بلادهم.. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:13 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن عددا من رؤساء الدول الأفريقية وجهوا الدعوة إلى رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، للإستثمار في بلادهم، وذلك على هامش حضوره قمة التيكاد في اليابان وحضور اجتماعات مجلس الأعمال المصري الياباني.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم عقد عدد كبير من الجلسات على هامش المؤتمر التي تتحدث عن الاستثمارات ودعم القطاع الخاص ودعم وزيادة معدلات الاستثمار في أفريقيا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أبو العينين أكد أن الثورة الصناعية بدأت في أفريقيا وأصبحت إفريقيا ثاني أكبر قطاع جاذب للاستثمار"، مضيفا:" أشاد رئيس جنوب أفريقيا بكلمة رجل الأعمال محمد أبو العينين".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين في إحدى الجلسات على هامش مؤتمر التيكاد أن الرئيس السيسي حريص على إشراك القطاع الخاص والاستثمار في مصر وأفريقيا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو العينين: وزيرة الاستثمار قدمت كل الأساليب العلمية للتواصل مع المستثمرين.. صور

محمد أبو العينين: الاستثمارات بين مصر واليابان ارتفعت منذ قدوم السفير مساكى نوكى

أحمد موسى: مجلس الأعمال المصري الياباني شارك في تحضيرات التيكاد

السفير أيمن كامل: اليابان سعيدة بنقل خبراتها في التعليم لمصر.. إنشاء 200 مدرسة يابانية في مصر.. 50 رجل أعمال مصري يشاركون في قمة تيكاد 7.. وزيادة التبادل الأكاديمي بين القاهرة وطوكيو

أبو العينين: مصر بوابة أفريقيا.. ونمتلك تشريعات تشجع الاستثمار الأجنبي

أبو العينين: مصر لديها تشريعات قوية تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر .. فيديو

ترشيحاتنا

بعد البلوك .. اصالة تحرج احلام الشماسي في السعودية.. القصة الكاملة

ابشع جريمتي اغتصاب وقتل.. حدث يهتك عرض طفلة في زراعات سوهاج وحلاق يمارس الرذيلة مع عجوز بعد وفاتها

أضرار استخدام زجاجة المياه المعدنية مرتين

بعد خطوبتها لـ ماجد الشرقاوى.. شاهد.. أجمل إطلالات الفنانة ولاء الشريف

على شاطئ البحر.. حلا شيحة تشعل انستجرام .. شاهد

تعرف على مصير صحفيي الصحف الورقية بعد تطبيق نظام الرقمنة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسام راضي يستعرض صور استقبال أمير الكويت للرئيس السيسي

جبل الشام.. اللبنانية تانيا قسيس تتألق في القلعة .. صور

مي سليم بإطلالة مكشوفة البطن .. والجمهور: اختيار سيئ جدا