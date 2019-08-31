على هامش التيكاد.. أحمد موسى: رؤساء دول افريقية طلبوا من أبو العينين الاستثمار في بلادهم.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عددا من رؤساء الدول الأفريقية وجهوا الدعوة إلى رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، للإستثمار في بلادهم، وذلك على هامش حضوره قمة التيكاد في اليابان وحضور اجتماعات مجلس الأعمال المصري الياباني.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم عقد عدد كبير من الجلسات على هامش المؤتمر التي تتحدث عن الاستثمارات ودعم القطاع الخاص ودعم وزيادة معدلات الاستثمار في أفريقيا.



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أبو العينين أكد أن الثورة الصناعية بدأت في أفريقيا وأصبحت إفريقيا ثاني أكبر قطاع جاذب للاستثمار"، مضيفا:" أشاد رئيس جنوب أفريقيا بكلمة رجل الأعمال محمد أبو العينين".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين في إحدى الجلسات على هامش مؤتمر التيكاد أن الرئيس السيسي حريص على إشراك القطاع الخاص والاستثمار في مصر وأفريقيا".

