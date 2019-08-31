محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد

شهد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1441 هـ، والتي أقيمت عقب صلاة المغرب، بمسجد سيدي أحمد الفولى بمدينة المنيا.



حضر الاحتفالية، اللواء محمد أبو المجد، نائب مدير أمن المنيا، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد سيد، رئيس مركز المنيا، والعقيد محمد مصطفي مرسي، قائد قوات التأمين بالمحافظة، والمقدم أحمد صبحي محمد، نائب المستشار العسكري بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، ورجال الدين، من الوعظ والأزهر والأوقاف بالمحافظة، وعدد من أبناء المحافظة.



بدأ الحفل، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتلي ذلك كلمة للشيخ البدري السمان، وكيل مديرية أوقاف المنيا، تناول فيها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، وأثرها فى حياة المسلمين، ومنها حب الأوطان ، والتسامح، والتعايش السلمي، وسماحة الدين الإسلامي الحنيف الذى يدعو الى نشر السلام والمحبة ونبذ الفرقة بين جموع الشعوب بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم، والتآسى بقدوة الرسول الكريم، ودعا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، واختتمت الاحتفالية بتقديم فاصلا من التواشيح والابتهالات الدينية.



ونقل المحافظ ، تهانيه لأهالي المنيا، والشعب المصري، وللأمة الإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد، متمنيًا أن يكون عام خير وبركة ورخاء، على مصر بأكملها.