إطلالة مبهجة .. زوجة يوسف الشريف تتألق في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

نشرت الكاتبة انجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف صور جديد لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.



وتألقت انجي علاء في إطلالة صيفية مبهجة أنيقة، حيث ارتدت تنورة قصيرة مع تي شيرت ابيض، وحذاء رياضي ابيض لتبدو في لوك كاجوال مميز مع نضارة شمسية.



وتركت انجي علاء شعرها منسدلا دون تسريحة خاصة، كما اختارت مكياج بسيط غير متكلف في اخر جلسة تصوير لها.