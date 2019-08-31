زكي فطين عبدالوهاب يكشف حقيقة بيع سيارته للإنفاق على علاجه من السرطان.. فيديو

كشف الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن حقيقة بيع سيارته من اجل الانفاق على علاجه بعد تعرضه الى ازمة صحية شديدة وهى مرض سرطان فى الرئة.



وقال زكى فطين عبد الوهاب خلال لقائه فى برنامج "كل يوم" الذى يقدمه الاعلامى وائل الابراشى على قناة اون تى فى : بسبب تلقيّ العلاج والظروف المادية الصعبة قررت ان أبيع سيارتي وهو الامر الذى قام البعض بتأويله لاكثر من معنى وهو امر اغضبنى كثيرا خاصة ان هذا ليس عيبا وهو ما حدث بالفعل.



واضاف زكى فطين عبد الوهاب قائلا : "اننى احارب مرض السرطان بالعمل وسأعود الى التمثيل بعد غياب استمر عاما كاملا واشارك فى فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا.







واشار زكى فطين عبد الوهاب الى أن اكتشافه للمرض كان من خلال إجراء تحاليل طبية وتبين أنه مرض خبيث في الرئة، لكن أنا مؤمن بالله وعندي ثبات في المحن الصعبة".