صرف معاشات سبتمبر يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

استعرض الإعلامي أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج "صباح البلد" المٌذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم الأحد.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



-اليوم صرف معاشات سبتمبر من ماكينات الصرف الـ A.T.M

-وزارة الطيران تستعد لافتتاح أعمال تطوير مطار شرم الشيخ خلال أيام.

-السكة الحديد: استلام 1300 عربة قطار خلال 40 شهرًا لتطوير الهيئة.

-مقتل 40 من بينهم قيادات من مجموعات مرتبطة بالقاعدة في غارات للتحالف الدولي بإدلب.

-مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية والكويتية لتبادل المعلومات.

-فوز طالبين مصريين بميداليتين في مسابقة التصميم الهندسي الدولية.

