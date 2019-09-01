حصاد النيابة الإدارية في 6 أشهر.. استقبال 4996 شكوى والتحقيق في 3871 فسادا ماليا

وبلغ ما ورد لوحدة الشكاوى المركزية من شكاوى المواطنين خلال الفترة المشار إليها ٤٩٩٦ شكوى، أحيل منها للتحقيق الوقائع التي تنطوي على مخالفات مالية أو إدارية أو شبهة فساد تستوجب التحقيق ٣٨٧١ شكوى، وأحيل منها لجهات الاختصاص الخارجة عن ولاية النيابة ٥٨٢ شكوى، وتم حفظ ١١٢ شكوى، وأرسلت ٣ شكاوى للأجهزة الرقابية للفحص وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص، بينما تم حل الشكاوى بشكل مباشر وسريع دون اتباع طرق التحقيق التقليدية ٢٠٧ شكاوى.





شكاوى الواجب الوظيفي

شكاوى المستحقات المالية



شكاوى المحليات

شكاوى الإهمال الطبي

شكاوى الجهة الإدارية

شكاوى التعليم

الشكاوى المقدمة بشأن الامتناع أو التراخي في تسليم جهاز الحاسب اللوحي (Tablet) للطلبة في عدد من المدارس.





الشكاوى المقدمة بشأن الامتناع عن إعلان النتائج النهائية للطلبة أو رفض ملفات التقديم الخاصة بالطلبة دون مبرر قانوني.