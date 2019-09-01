شاهد.. رانيا منصور في كواليس نصيبي وقسمتك الجزء 3

نشرت الفنانة رانيا منصور، عبر حسابها الرسمى بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" صورة من كواليس مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث.



وعلقت رانيا على الصورة: "كواليس نصيبى وقسمتك الجزء الثالث، واستنوا المفاجأة".



وتفاعل عدد كبير من متابعى رانيا منصور مع الصورة والتعليق :

مستنين المسلسل بفارغ الصبر

بالتوفيق ياجميلة

بالتوفيق ياملكة رانيا

الملكة



يذكر أن الجزء الأول والثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، كانا قد حققا نجاحا كبيرا مما دفع المؤلف عمرو محمود ياسين، إلى كتابة الجزء الثالث.