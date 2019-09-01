تعرف على موعد الظهور الأول لـ محمد النني مع بشكتاش في الدوري التركي

ينتظر الدولي المصري محمد النني خوض أول لقاء له بقميص بشكتاش التركي، بعدما انتقل لصفوفه، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادما من أرسنال الإنجليزي.



ومن المتوقع أن يشارك محمد النني مع بشكتاش أمام غازي عنتاب، في الجولة الرابعة، يوم 15 سبتمبر المقبل، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.



وكانت شبكة "سكاي نيوز" العالمية، أكدت أن بشكتاش سيتحمل راتب محمد النني الأسبوعي الذي يتقاضاه مع أرسنال، والمقدر بـ 55 ألف جنيه إسترليني.



وعانى محمد النني من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية لفريق، منذ تولى الإسباني أوناي إيمري مهمة تدريب الجانرز الموسم الماضي، خلفا للإسباني يوناي إيمري.



يذكر أن فريق بشكتاش يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 4 نقاط.