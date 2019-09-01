محافظ الدقهلية يتفقد عددا من الشوارع .. وغرامات فورية للمخالفين

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، صباح اليوم عددا من شوارع مدينة المنصورة لمتابعة الحالة العامة للنظافة والمرور وشدد على رئيسي حي شرق وغرب بضرورة الالتزام بمواعيد رفع القمامة اليومية خلال الفترات الثلاث المحددة والحفاظ على المظهر اللائق بالشوارع ورعاية المساحات الخضراء وإزالة الأتربة وغسيل البلدورات ودهانها.



وطلب المحافظة كمال شاروبيم، من العميد ممدوح الحصي مدير إدارة مرور الدقهلية بمنع انتظار السيارات صف ثاني لمنع تكدس السيارات وإعاقة حركة السير ولتسهيل الحركة المرورية، مشددا على سحب رخصة السيارات المخالفة لهذه القواعد وتشديد الرقابة على خطوط سير السيارات وفرض غرامات فورية للمخالفين.



وشدد شاروبيم، على رئيسي حي شرق وغرب المنصورة برفع كافة الإشغالات بمختلف شوارع المدينة والحفاظ على الرصيف ليتمكن المواطنين من استخدامه في قضاء مصالحهم دون تعطيل أو تأخير أو تعب ومشقة.



وشملت جولة محافظ الدقهلية شوارع، بورسعيد، والعباسي، والشيخ حسانين، وميدان الطميهي، وشارع المديرية، والسيد سليم، وساميه الجمل، وعبدالسلام عارف، وشارع قناة السويس، بنطاق حي شرق وغرب بمدينة المنصورة.