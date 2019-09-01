مؤشر البحث العلمي: الدولة تكرم 2215 عالماً مصرياً

أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مؤشر شهر أغسطس لعام 2019 والذي توضح أن الدولة كرمت 2215 من العلماء المصريين وتم منحهم جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية منذ عام 1958 وحتى 2018، ويتم تكريمهم من خلال احتفالية عيد العلم الذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برعاية وتشريف وحضور رئيس الجمهورية.



ومنذ إنشاء الجوائز وحتى الآن، احتلت جامعة القاهرة المرتبة الاولى من بين جميع مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، حيث حصلت على 572 جائزة، ثم تأتي جامعة عين شمس فى المرتبة الثانية بعدد 426 جائزة، ثم المركز القومى للبحوث بعدد 328، ويليه جامعة الأسكندرية بعدد 265، وجاءت جامعة المنصورة فى المرتبة الخامسة بعدد 140 جائزة. وكانت نسبة السيدات الحاصلات على جوائز الدولة 10% فقط من اجمالى عدد الباحثين بعدد 224 فائزة فى حوالى 32 جهة بحثية.



مؤشر البحث العلمى الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهريًا