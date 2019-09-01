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محافظات

محافظ كفر الشيخ يصادر معدات لاستخدامها في بناء مخالف.. صور

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 12:29 م
صدى البلد
محمود زيدان
وجّه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بمصادرة خلاطة خرسانة ومواد البناء المستخدمة في بناء مخالف بعزبة يونس التابعة للوحدة المحلية لقرية الحمراء بمركز كفر الشيخ، مع وقف أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المخالفة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، توجيهاته للواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال محافظ كفر الشيخ، إن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية.

وأضاف، أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب، مشددًا باتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ على الرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد أصدر قرارًا بمصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة في مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية مع بيعها في مزاد علني طبقًا للقانون، واعتبار المقاول شريك في المخالفة مع ضمه في المحاضر وكافة الإجراءات وشطبه من سجلات المقاولين، إذ يتعين عليه الاطلاع على التراخيص الخاصة بصاحب البناء قبل قيامه في الإنشاء.
محافظ كفر الشيخ يصادر معدات لاستخدامها في بناء مخالف.. صور
محافظ كفر الشيخ يصادر معدات لاستخدامها في بناء مخالف.. صور
محافظ كفر الشيخ يصادر معدات لاستخدامها في بناء مخالف.. صور
محافظ كفر الشيخ يصادر معدات لاستخدامها في بناء مخالف.. صور

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