محافظ كفر الشيخ يصادر معدات لاستخدامها في بناء مخالف.. صور

وجّه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بمصادرة خلاطة خرسانة ومواد البناء المستخدمة في بناء مخالف بعزبة يونس التابعة للوحدة المحلية لقرية الحمراء بمركز كفر الشيخ، مع وقف أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المخالفة.





وشدد محافظ كفر الشيخ، توجيهاته للواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





قال محافظ كفر الشيخ، إن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية.





وأضاف، أننا لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب، مشددًا باتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ على الرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة.



