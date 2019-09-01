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الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:09 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
آيات أحمد
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسنا ملحوظا في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن الطقس سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة ما بين درجة أو درجتين حتى نهاية الأسبوع، موضحًا أن درجات الحرارة على القاهرة ستتراوح ما بين 33 درجة و36 درجة.

وأضاف الدكتور أحمد عبد العال، خلال لقاء خاص بفضائية " اكسترا نيوز"، أن هناك انخفاضا في نسبة الرطوبة خلال الأسبوع بنسبة 10% تدريجيًا، مشيرا إلى أن الشبورة المائية تتواجد خلال فترة الصباح الباكر على أغلب الطرق.

وأردف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انتظاما في حركة الملاحة البحرية سواء في البحر الأحمر والمتوسط، مؤكدا أنه لا يوجد أي ظواهر جوية ونشاط للرياح خلال الساعات القادمة.

وأشار الدكتور أحمد عبد العال، إلى أن الرطوبة ستقل تدريجيًا خلال شهر سبتمبر الجارى، محذرًا السائقين من توخى أقصى درجات الحذر خلال القيادة فى الصباح الباكر وقت الشبورة المائية.

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