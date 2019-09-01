بعد عودته لـ مصر المقاصة.. تعرف على أرقام أيمن حفني مع الزمالك

نجح مسئولو نادى مصر المقاصة في استعادة لاعب الفريق السابق أيمن حفني، بالتعاقد مع لاعب نادى الزمالك وذلك لمدة 3 مواسم مقبلة حتى عام 2022، بعد شراء اللاعب بصفة نهائية من القلعة البيضاء.





ويكشف صدى البلد أبرز أرقام اللاعب مع نادى الزمالك:





- لعب لاعب وسط الزمالك السابق 4 سنوات مع الزمالك حقق خلالها 7 بطولات في مسيرته مع النادي، حيث حصل على بطولة الدوري المصري الممتاز لعام 2014-2015،بطولة كأس مصر لأعوام 2015،2016،2018 ، كما حصل على كأس السوبر المصري لعام 2016، وبطولة كأس السوبر المصري السعودي لعام 2018 ، وأخيرا بطولة الكونفدرالية الأفريقية لعام 2019.





- خاض صاحب الـ33 عاما 133 مباراة مع الفريق أحرز خلالهما 15 هدفا وساهم في 31 هدفا .