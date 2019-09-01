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رياضة

بعد عودته لـ مصر المقاصة.. تعرف على أرقام أيمن حفني مع الزمالك

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:54 م
أيمن حفني بعد توقيعه
أيمن حفني بعد توقيعه لمصر المقاصة
نجح مسئولو نادى مصر المقاصة في استعادة لاعب الفريق السابق أيمن حفني، بالتعاقد مع لاعب نادى الزمالك وذلك لمدة 3 مواسم مقبلة حتى عام 2022، بعد شراء اللاعب بصفة نهائية من القلعة البيضاء.

ويكشف صدى البلد أبرز أرقام اللاعب مع نادى الزمالك:

- لعب لاعب وسط الزمالك السابق 4 سنوات مع الزمالك حقق خلالها 7 بطولات في مسيرته مع النادي، حيث حصل على بطولة الدوري المصري الممتاز لعام 2014-2015،بطولة كأس مصر لأعوام 2015،2016،2018 ، كما حصل على كأس السوبر المصري لعام 2016، وبطولة كأس السوبر المصري السعودي لعام 2018 ، وأخيرا بطولة الكونفدرالية الأفريقية لعام 2019.

- خاض صاحب الـ33 عاما 133 مباراة مع الفريق أحرز خلالهما 15 هدفا وساهم في 31 هدفا .

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