مدبولي: الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتطوير ميناء الإسكندرية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن وجود توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير ميناء الإسكندرية ورفع كفاءته،لافتا إلى أنه أكبر ميناء في مصر ويستوعب ٦٠٪ من حركة تداول التجارة المصرية، لذا فإن الحكومة مهتمة برفع كفاءاته.



وأضاف مدبولي في تصريحات صحفية له على هامش جولته بميناء الإسكندرية اليوم، أن الميناء موجود منذ العصر الأغريقي أو الروماني ونمت المدينة من حوله.



ولفت إلى أن الميناء كان يواجه مشكلة خروج السيارات منه بعد تفريغ الشحنات فيها، والآن تعمل الدولة على محاور طرق ستحدث طفرة كبيرة جدا، حيث أن السيارات لن تدخل مدينة الإسكندرية، ولكن ستخرج من الميناء لطرق خارجية بما يقلل الازدحام.

