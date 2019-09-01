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مصطفى الوزيري: متحف طنطا الأقدم إقليميا على مستوى الجمهورية.. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 03:00 م
متحف طنطا
متحف طنطا
ندى فتح الله
قال الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن متحف طنطا الذي تم افتتاحه بعد 19 عاما من إغلاقه هو الأقدم إقليميًا على مستوى الجمهورية.

وأضاف مصطفى الوزيري، في تصريحات خاصة له لفضائية "النيل للأخبار"، اليوم، الأحد، أنه تم بناء المتحف عام 1913 في مبنى البلدية الخاص بالمدينة، واستمر حتى عام 1957 ثم توقف.

ويعد متحف طنطا من أعرق المتاحف الأثرية وأكبرها، حيث يضم 2000 قطعة أثرية متنوعة لمختلف العصور، فضلًا عن بعض القطع والمقتنيات الإسلامية والقبطية.

وتم ترميم المتحف وفق أحدث النظم والوسائل من قبل وزارة الآثار.

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