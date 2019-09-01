رينيه فايلر .. المدرب السويسري الجديد في عيون لاعبي الأهلي.. كيف يرونه؟

يصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة فجر غد، الاثنين، بصحبة المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، الذي بذل جهودًا كبيرة لتنفيذ متطلبات لجنة التخطيط.



ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة ظهر غد المقبل لإعلان جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع المدرب السويسري قبل قيادته لمران الفريق مساء نفس اليوم.



وكان الأهلي أعلن اليوم، الأحد، التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه المعاون الأجنبي (مدرب عام – مدرب أحمال – مدرب حراس مرمى)، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه كمدير للكرة وسامي قمصان مدرب مساعد.



وكشفت مصادر خاصة أن عددا كبيرا من لاعبي الفريق الاول للكرة أبدوا اندهاشهم الشديد من التعاقد مع المدرب السويسري، خاصة أن بعضهم أجرى اتصالات هاتفية بزميلهم السابق في الأهلي والحالي في أستون فيلا الإنجليزي محمود تريزيجيه، والذي كان مدربه في أندرلخت البلجيكي وكان سببًا مباشرًا في رحيلة من النادي وقتها.



فيما طالب بعض اللاعبين بالانتظار لرؤية كل الأمور على الطبيعة، خاصة أنه لن يكون أسوأ من مارتن لاسارتي بأي حال من الأحوال، والذي تمت إقالته بعد الخسارة من بيراميدز ووداع بطولة كاس مصر، فيما التزم لاعب الوسط أحمد الشيخ الصمت، خاصة أنه كان قد أعده نفسيًا للاعتماد عليه في الموسم الجديد والأمور غامضة إلى حد بعيد بعد قدوم فايلر.