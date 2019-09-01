وصلات غزل لا تتوقف.. إطلالات نيرمين الفقى تصيب جمهورها بالهوس

نشرت الفنانة نيرمين الفقى صورة جديدة لها عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" برفقة صديقتها.
ظهرت نيرمين الفقى في الصورة مرتدية هوت شورت أسود وبلوزة مقلمة مما أظهرها فى سن أصغر بكثير وكتبت على الصورة قائلة: "استمتع مع أصدقائي".
وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالآتي:
والله العظيم انتى غير كل البشر يا ملاك الحسن
القمر
منورة الدنيا كلها
شكلك بقى اصغر كتير
العشق
وأحدث أعمال الفنانة نرمين الفقى، المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا.
جدير بالذكر أن مسلسل أبو العروسة شارك في بطولته سيد رجب، وسوسن بدر، ونيرمين الفقي، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، ومدحت صالح وميدو عادل وكارولين عزمى، وأماني كمال، ومن تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور وينتمي لفئة الستين حلقة.