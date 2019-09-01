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فن

شاهد.. رشا نبيل تعود لشاشة التليفزيون عبر قناة العربية الإخبارية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:59 م
رشا نبيل
رشا نبيل
شيرى نبيل
بدأت الإعلامية رشا نبيل عملها، اليوم "الأحد" ضمن فريق قناة العربية الإخبارية السعودية، التي انضمت إليها مؤخرا بعد فترة غياب عن الشاشة، حيث كان آخر ظهور لها على شاشة التليفزيون المصري على القناة الأولى، في برنامج "مصر النهاردة".

وظهرت "نبيل" كمقدمة لموجز أخبار، أُذيع اليوم ضمن برنامج "صباح العربية"، لتكون مفاجأة لمتابعيها، حيث إنها اشتهرت خلال السنوات الأخيرة بتقديم البرامج الحوارية.

وقوبلت عودة "نبيل" باهتمام من المتابعين لمجال الإعلام، ومنهم عمرو قورة، الذي قال: "(العربية) قناة محترفة تليق بمذيعة محترفة مثل رشا نبيل"، كما قام بتهنئتها عدد من زملائها في الوسط الإعلامي منهم شريف مدكور، وشريف فؤاد.

يذكر أن الإعلامية رشا نبيل، هي ابنة التلفزيون المصري، اشتهرت بتقديم برنامج "كلام تاني" على شاشة قناة دريم لمدة ثلاثة سنوات ، قبل أن تعلن الانتقال إلى التلفزيون المصري في يناير 2018، لتشارك الإعلامي خيري رمضان تقديم برنامج "مصر النهاردة".

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