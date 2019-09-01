ماذا قال الجمهور عن إعلان أحمد الفيشاوى العودة لطريق الصواب

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عودته إلى المسار الصحيح بالتمارين الرياضية في الجيم.



ونشر أحمد الفيشاوي صورا له أثناء ممارسة التمارين الرياضية بالجيم وعلق عليها قائلا: "إنه من الصعب أن تهزم شخصا لا ييأس ابدا، هي العودة للمسار الصحيح تحدي مود الوحش".



وسانده عدد كبير من متابعيه للعودة إلى حياته الصحية بممارسة الرياضة بالجيم وجاءت التعليقات مساندة له كالتالي:



" حبيب قلبي احلى عاش" و "عاش استمر وغير نظام حياتك " و"خسيت يا بطل ".



ويشارك الفنان أحمد الفيشاوي فى بطولة فيلم ولاد رزق 2 مع الفنان أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود ونسرين أمين وخالد الصاوي من إخراج طارق العريان .

