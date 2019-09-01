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رياضة

اتحاد الكرة يكشف خطة جدول مباريات الدوري للموسم المقبل

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:57 م
فريق المصري
فريق المصري
ياسمين تيسير
كشفت قناة تايم سبورت عن خطة اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بشأن جدول مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وأكدت قناة تايم سبورت أن الاتحاد يسعى لوضع جدول محدد بـ تاريخ موعد بدء البطولة وموعد المباراة النهائية ببطولة الدوري الممتاز.

وأضافت قناة تايم سبورت أن الجدول سيراعي موعد الأجندة الدولية إضافة لـ مواعيد مباريات الأهلي والزمالك الأفريقية حال صعودهما للأدوار المتقدمة.

وأكملت قناة تايم سبورت أن الاتحاد يرغب في حل أزمات الجدول منذ بدء الموسم الجديد من أجل مخاطبة الجهات الامنية بشكل رسمي لعودة الجماهير للملاعب.

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