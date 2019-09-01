محمد هاني ينشر صورة من داخل سيارته .. شاهد

نشر محمد هانى لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلي صورا جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات 'إنستجرام".



وظهر محمد هانى في الصورة داخل سيارته بإطلالة مميزة وعلق قائلًا: "يوم جديد تحدي جديد".



ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة ظهر غد الاثنين لإعلان جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة، وكذلك تقديم الجهاز المعاون قبل أن يقود المران في ذات اليوم.



وكان الأهلي قد أعلن اليوم التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه المعاون الأجنبي (مدرب عام – مدرب أحمال – مدرب حراس مرمى) فيما يستمر سيد عبدالحفيظ في منصبه كمدير للكرة وسامي قمصان كمدرب مساعد.



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.