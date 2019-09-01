ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

افتتاح معرض أهلا مدارس بمشاركة 200 شركة.. وتخفيضات 30%

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 06:26 م
أهلا مدارس
أهلا مدارس
محمد صبيح
افتتح منذ قليل وزير التموين والتجارة الداخلية، وقيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعلي شكري نائب رئيس الغرف التجارية في القاهرة، معرض أهلا مدارس بأرض المعارض في مدينة نصر.

وأكد وزير التموين خلال افتتاح المعرض أن التخفيضات تتراوح من 20 الي 30% على جميع مستلزمات المدارس، وقال الوزير إن المعرض يقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 7600 متر مربع تضم 200 شركة قطاع خاص وعام.

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين تشارك بعدد 7 شركات غذائية في المعرض على مساحة 53 مترا و من بين تلك الشركات العامة للمخابز، و مطاحن شمال، و جنوب القاهرة، والعامة، والمصرية لتجارة الجملة.
افتتاح معرض أهلا مدارس بمشاركة 200 شركة.. وتخفيضات 30%
افتتاح معرض أهلا مدارس بمشاركة 200 شركة.. وتخفيضات 30%
افتتاح معرض أهلا مدارس بمشاركة 200 شركة.. وتخفيضات 30%
افتتاح معرض أهلا مدارس بمشاركة 200 شركة.. وتخفيضات 30%
افتتاح معرض أهلا مدارس بمشاركة 200 شركة.. وتخفيضات 30%

ترشيحاتنا

كواليس أهم 24 ساعة فى الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندرى

شاهد.. لحظة إطلاق صواريخ حزب الله على إسرائيل وتدمير آلية عسكرية

اخبار الحوادث .. ضبط مراقب صيانة مياه الشرب الهارب بالجيزة .. سقوط المنتقبة زعيمة عصابة التوك توك في الشرقية

عميلة للمخابرات الروسية.. ما قصة الفتاة التي باعت البوظة مرتين لـ بوتين؟

مفاجأة لا تصدق.. جامعة أمريكية أغنى من نصف دول العالم

تعليق ناري من طارق الشناوي على مدعي المرض من الفنانين لـ العودة للأضواء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة.. 7 وصفات لـ أشهر الشيفات ..صور

فستان ولا ستارة.. دنيا بطمة بإطلالة غير موفقة

بـ هوت شورت وبلوزة اوف شولدر.. نرمين الفقى وكارولين عزمى تثيران الجدل