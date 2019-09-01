افتتاح معرض أهلا مدارس بمشاركة 200 شركة.. وتخفيضات 30%

افتتح منذ قليل وزير التموين والتجارة الداخلية، وقيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعلي شكري نائب رئيس الغرف التجارية في القاهرة، معرض أهلا مدارس بأرض المعارض في مدينة نصر.



وأكد وزير التموين خلال افتتاح المعرض أن التخفيضات تتراوح من 20 الي 30% على جميع مستلزمات المدارس، وقال الوزير إن المعرض يقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 7600 متر مربع تضم 200 شركة قطاع خاص وعام.



وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين تشارك بعدد 7 شركات غذائية في المعرض على مساحة 53 مترا و من بين تلك الشركات العامة للمخابز، و مطاحن شمال، و جنوب القاهرة، والعامة، والمصرية لتجارة الجملة.

