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رياضة

التشكيل.. يوفيتش وميندي أساسيان مع ريال مدريد للمرة الأولى ضد فياريال

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:06 م
ريال مدريد ضد فياريال
ريال مدريد ضد فياريال
إسماعيل محمود
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان ، المدير الفني لنادي ريال مدريد ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره فياريال ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الاسباني.

ريال مدريد ضد فياريال

وتواجد الفرنسي فيرلاند ميندي، والصربي لوكا يوفيتش للمرة الأولى في التشكيل الأساسي لنادي العاصمة الاسبانية، حيث جاء التشكيل كالآتي:

تشكيلة فريق ريال مدريد ضد فياريال 

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - داني كارفخال

خط الوسط:كاسميرو - توني كروس - لوكاس فاسكيز

خط الهجوم: جاريث بيل - لوكا يوفيتش - كريم بنزيما

ريال مدريد وفياريال 

وتقام المباراة في التاسعة من مساء اليوم على ملعب لا سيراميكا ، معقل فريق الغواصات الصفراء ، حيث يحتل ريال مدريد المركز الثامن برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل فياريال المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة.

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