التشكيل.. يوفيتش وميندي أساسيان مع ريال مدريد للمرة الأولى ضد فياريال

ريال مدريد ضد فياريال



وتواجد الفرنسي فيرلاند ميندي، والصربي لوكا يوفيتش للمرة الأولى في التشكيل الأساسي لنادي العاصمة الاسبانية، حيث جاء التشكيل كالآتي:



تشكيلة فريق ريال مدريد ضد فياريال



في حراسة المرمى: تيبو كورتوا



خط الدفاع: فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - داني كارفخال



خط الوسط:كاسميرو - توني كروس - لوكاس فاسكيز



خط الهجوم: جاريث بيل - لوكا يوفيتش - كريم بنزيما



ريال مدريد وفياريال



وتقام المباراة في التاسعة من مساء اليوم على ملعب لا سيراميكا ، معقل فريق الغواصات الصفراء ، حيث يحتل ريال مدريد المركز الثامن برصيد 4 نقاط ، بينما يحتل فياريال المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة.

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان ، المدير الفني لنادي، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره، ضمن منافسات الجولة الثالثة من