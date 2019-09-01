طالبان تستعرض قوتها في أفغانستان قبل اتفاق سلام مع إدارة ترامب.. واشنطن تضع اللمسات الأخيرة لخفض العنف وسحب القوات

- مبعوث ترامب: "نحن على أعتاب اتفاق سلام وخفض العنف في أفغانستان

- طالبان تعتزم إبرام أي اتفاق من موضع قوة في ساحة المعركة

- الاتفاق يمهد لبدء محادثات المصالحة الأفغانية بين طالبان وحكومة غني





قال مسئول أمريكي كبير، اليوم الأحد، إن مفاوضين من الولايات المتحدة وحركة طالبان بصدد التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يفتح الطريق أمام السلام في أفغانستان، في حين هاجم مقاتلو طالبان مدينة ثانية في شمال البلاد بعد هجومهم على مدينة قندوز الاستراتيجية.



وقال زلماي خليل زاد، الدبلوماسي الأمريكي المولود في أفغانستان والذي يشرف على المفاوضات، إنه سيتوجه إلى العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأحد للتشاور بعد اختتام جولة المحادثات التاسعة مع طالبان في قطر.



وأضاف في تغريدة على تويتر "نحن على أعتاب اتفاق من شأنه خفض العنف وفتح الباب للأفغان كي يجلسوا معا للتفاوض على سلام مشرف ومستدام وعلى أفغانستان موحدة ذات سيادة لا تهدد الولايات المتحدة أو حلفاءها أو أي دولة أخرى".



جاء التعليق في حين هاجم مقاتلو طالبان بل خمري في إقليم بغلان بشمال البلاد بعد يوم من استعراض مئات المقاتلين للقوة عندما اجتاحوا مناطق من قندوز وهي مدينة استراتيجية أوشك المسلحون على السيطرة عليها مرتين في الأعوام القليلة الماضية.



وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن 20 فردا من قوات الأمن الأفغانية و5 مدنيين قتلوا وأصيب 85 مدنيا على الأقل في قندوز خلال الاشتباكات مع مسلحي طالبان.



وفي حين، كانت قندوز هادئة بعد عمليات تطهير لطرد المتمردين، قال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية إن مقاتلين سيطروا على مواقع في منطقتين ببل خمري ويخوضون معارك مع قوات الأمن.



وأضاف رحيمي أن قوات الأمن قتلت خمسة مسلحين واعتقلت اثنين خلال عملية تطهير في بل خمري.



وقال مسئولون محليون وسكان إن المدينة أغلقت بعدما سيطر مقاتلو طالبان على مواقع حول واحدة من نقاط الدخول الرئيسية إلى مركز المدينة وقطعوا الطريق السريع الرئيسي الذي يربط كابول بالشمال.



وقال عبد الجميل وهو أحد سكان بل خمري أمكن الوصول إليه عبر الهاتف "هناك الآن اشتباكات جارية بين طالبان وقوات الأمن في المدينة بالقرب من مجمع حاكم الإقليم ومقر الشرطة".



وأضاف "المدينة أغلقت والحركة قليلة جدا.. الناس مرعوبون".



وقال مسئولون من الحكومة وطالبان إن هناك قتالا كذلك في إقليم غزنة بوسط البلاد وإقليم لغمان شرقي العاصمة كابول.



ووقع انفجار في ملعب لكرة القدم مما أسفر عن مقتل رئيس بلدية مدينة فيض اباد بشمال البلاد، في حين أسفر انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق في إقليم بلخ بشمال البلاد عن مقتل 8 أشخاص على الأقل من بينهم نساء وأطفال كانوا في سيارة.



وقال مسئولو شرطة محليون إن قنبلة ثانية انفجرت على أحد الطرق في إقليم فراه بغرب البلاد مما أسفر عن مقتل امرأتين وأربعة أطفال وفردي شرطة.



وقال مسئولون محليون في إقليم فارياب الواقع على الحدود الشمالية الغربية للبلاد إن غارة جوية أسفرت عن مقتل 12 مدنيا منهم ثمانية أطفال لكن وزارة الدفاع نفت ذلك.



* حل سلمي



ومع اقتراب ختام المحادثات في الدوحة، تؤكد المعارك الأخيرة في أفغانستان على عزم طالبان إبرام أي اتفاق من موضع قوة في ساحة المعركة.



ولم يخض خليل زاد في تفاصيل الاتفاق الذي من المتوقع أن ينسحب بموجبه آلاف من القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل ضمانات من طالبان بألا تسمح بأن يستخدم المتشددون أفغانستان قاعدة لشن هجمات في الخارج.



وقال سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة إن الجانبين في مرحلة مناقشة اللمسات الأخيرة على القضايا الفنية بعد الانتهاء من جولات المحادثات الحالية بنجاح.



وأضاف شاهين على تويتر "نحن على وشك إنهاء الغزو والتوصل إلى حل سلمي لأفغانستان".



ولن ينهي الاتفاق في حد ذاته القتال بين طالبان وقوات الأمن الأفغانية، لكن سيبدأ ما يعرف بمحادثات السلام "بين الأفغان"، والتي من المتوقع أن تعقد في العاصمة النرويجية أوسلو.



بيد أنه لم يتضح ما إذا كانت طالبان ستوافق على التحدث بشكل مباشر مع حكومة الرئيس أشرف غني المدعومة من الغرب، والتي تعتبرها الحركة نظاما غير شرعي فُرض على البلاد من الخارج.



وقال بعض مسئولي طالبان إنهم لن يوافقوا على إجراء محادثات مع المسئولين الأفغان إلا بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للدولة، وإنهم لا يزالون يعارضون الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 سبتمبر الماضي.



ولم يتضح أيضا ما إذا كان الاتفاق سيشمل انسحاب جميع القوات الأمريكية وعددها 14500 من أفغانستان أو كم ستستغرق مدة الانسحاب.



وهناك أكثر من 20 ألف جندي أجنبي في أفغانستان، يخدم معظمهم في إطار مهمة يقودها حلف شمال الأطلنطي "الناتو" لتدريب القوات الأفغانية وتقديم العون لها. ويشارك آلاف من القوات الأمريكية أيضا في مهمة منفصلة لمكافحة الإرهاب بهدف قتال جماعات متشددة مثل تنظيمي داعش والقاعدة.



ولم تتوقف التفجيرات الانتحارية ولا العمليات القتالية خلال المحادثات كما يسلط القتال الدائر في الشمال الضوء على هشاشة الوضع في مناطق شاسعة من البلاد مع سيطرة طالبان على أراض أكثر من أي وقت مضى منذ الإطاحة بها من الحكم في حملة قادتها الولايات المتحدة في 2001.



ووفقا للأمم المتحدة، قُتل 3804 مدنيين منهم ما يزيد على 900 طفل في حين أُصيب 7000 خلال عام 2018 الذي شهد سقوط أكبر عدد من القتلى والمصابين من المدنيين في عام واحد.