مصلحة الجمارك تعلن عملية انتداب موسعة لبعض الوظائف

تعلن مصلحة الجمارك المصرية عن حاجتها لندب عدد من العاملين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لقانون الخدمه المدنيه رقم 81 لسنة 2016 ولائحتـه التنفيذية للعمل بالمناطق الجمركية الآتية:



( المنطقة الشمالية والغربية )( المنطقة الشرقية ) (المنطقه الوسطى والجنوبية فيما عدا محافظات الاقصر / سوهاج / اسيوط / المنيا) وذلك طبقا للوظائف الموضحة بعد .



1 – وظائف مجموعة الهندســة (الدرجة الثانيــة والثالثة الهندسية) من المؤهــلات والتخصصات الآتية :

- بكالوريوس هندسة ( كهرباء قوي ، ميكانيكا قوي ، حاسبات آلي , قواعد بيانات وبرمجة , اتصالات )



2– مجموعة وظائف القانون : ( الدرجة الثانيــة والثالثة التخصصية ) : من المؤهلات والتخصصات الآتية :

- ليسانس حقوق

- ليسانس شريعة وقانون



3 – مجموعة وظائف الاحصاء : ( الدرجة الثانية والثالثة التخصصية ) : من المؤهلات والتخصصات الآتية :

- بكالوريوس نظم ومعلومات

- بكالوريوس حاسب آلي



4 – وظائف مجموعة التمويل والمحاسبة ومجموعة التنمية الإدارية : ( الدرجة الثانية والثالثة التخصصية )

من المؤهلات والتخصصات الآتية :

- بكالوريوس تجارة .

- بكالوريوس علوم ] فيزياء , فيزياء وكيمياء [ من الذكور فقط للعمل على أجهزة الفحص بالأشعة .



5 – مجموعة الوظائف المكتبية : من المؤهلات والتخصصات الآتية :

- معهد فني تجارى

- دبلوم المدارس الثانوية التجارية .



6 – مجموعة الوظائف الحرفية : من الوظائف الآتية :



- سائقين من الحاصلين على رخصة قيادة مهنية درجة أولى وثانية ] الحاصلين على الابتدائية , محو أمية .



7 – مجموعة وظائف الخدمات المعاونة : من الحاصلين على ابتدائية , محو أمية .



وذلك وفقًا للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم من الخاضعين لقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

2- أن يكون المتقدم من المعينين على الباب أول أجور ( وظائف دائمة بموازنة الدولة ) وليس على حساب صناديق خاصة أو تمويل ذاتى .

3- ألا يزيد سن المتقدم عن 38 عامًا من تاريخ صدور الإعلان.

4- استيفاء موافقة جهة العمل من السلطة المختصة طبقًا للقانون 81 لسنة 2016.

5- أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل بتقدير جيد على الأقل ( وذلك بالنسبة لوظائف المؤهلات العليا ).

6- أن يكون حاصل على تقارير الكفاية عن آخر عامين بدرجة ممتاز.

7- اجتياز المقابلات الشخصية التى سيتم إجراؤها .

8- لجهة الإدارة المختصة توزيع المقبولين وفقًا لحاجة العمل وفى حالة عدم الالتزام بالتوزيع يعتبر ذلك رفضاّ للندب.

9- للمصلحة قبول أو رفض الطلبات فى ضوء السلطة التقديرية المقررة لها وفقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية تلبية لاحتياجات الموارد البشرية .

10- أن يملأ المتقدم نموذج التقدم بكل دقة.



المستندات المطلوبة:

- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل بخاتم شعار الجمهورية موضحًا به ( الاسم ، تاريخ الميلاد ، المؤهل الحاصــــل عليه موضحآ به التقدير العام ، تاريـــخ التعيين ’ المجموعة النوعية التى ينتمى إليها ، الجــــزاءات إن وجــدت الإحالة للمحاكمة الجنائية أو التأديبية إن وجد، تقارير الكفاية عن آخر عامين ).



- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى على أن تكون معتمدة ومختومة + صورة بطاقة الرقم القومى مدون عليها رقم التليفون .



وتقدم الطلبات عن طريق البريد فقط على النموذج المرفق المعد لذلك ، وذلك على العنوان التالى " مبنى A3 الدور السادس باب 14 جمرك الإسكندرية " باسم السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية لمدة شهر من تاريخ صدور الإعلان علمًا بأنه لن يلتفت إلى الطلبات التى تقدم باليد أو التى ترد قبل صدور الإعلان المشار إليها أو التى بدون النموذج المرفق أو غير المستوفاة لأحد الشروط الواردة بالإعلان.



ويتم قبول الطلبات المقدمة اعتبارا من تاريخ صدور الإعلان ولمدة شهر من صدوره .