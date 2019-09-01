بعد ظهوره ببنطلون مثير للجدل.. عمرو دياب ينشر مجموعة صور من حفله بالساحل.. شاهد

شارك الفنان عمرو دياب جمهور بمجموعة من الصور له من حفله امس بالساحل الشمالي بإحدي القري السياحية بحضور عدد من اصدقائه ونجوم الوسط الفني.
وظهر عمرو دياب بالحفلة بلوك جديد حيث ارتدى بنطلون اسود يشبة الكلسون وتيشرت ابيض طويل.
وظهر عمرو دياب وهو منسج في الغناء بحضور عدد كبير من النجوم والجماهيري.
كما قدم دياب عددا من اغانى الالبوم الجديد "انا غير" والذى من المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة ولعل من ابرزها "انا غير وبحبه".
يذكر ان احدث اعمال المطرب عمرو دياب البوم "كل حياتى" والذى طرحه العام الماضى وينتظر الجمهور الاغنية التي سيطرحها الهضبة الاسبوع القادم من البوم انا غير .
وظهر عمرو دياب بالحفلة بلوك جديد حيث ارتدى بنطلون اسود يشبة الكلسون وتيشرت ابيض طويل.
وظهر عمرو دياب وهو منسج في الغناء بحضور عدد كبير من النجوم والجماهيري.
كما قدم دياب عددا من اغانى الالبوم الجديد "انا غير" والذى من المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة ولعل من ابرزها "انا غير وبحبه".
يذكر ان احدث اعمال المطرب عمرو دياب البوم "كل حياتى" والذى طرحه العام الماضى وينتظر الجمهور الاغنية التي سيطرحها الهضبة الاسبوع القادم من البوم انا غير .
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#AmrDiab performed live last night at #Rituals North Coast, where he took over its decks with his ever-eccentric melodies to put the perfect end to the most perfect summer. Aug 31, 2019 Photography: Kareem Nour #AmrDiabWorld #PhotoOfTheDay #Egypt #NorthCoast #Diabians #عمرو_دياب #عالم_عمرو_دياب