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فن

بعد ظهوره ببنطلون مثير للجدل.. عمرو دياب ينشر مجموعة صور من حفله بالساحل.. شاهد

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:25 م
عمرو دياب
عمرو دياب
مصطفى كرم
شارك الفنان عمرو دياب جمهور بمجموعة من الصور له من حفله امس بالساحل الشمالي بإحدي القري السياحية بحضور عدد من اصدقائه ونجوم الوسط الفني.

وظهر عمرو دياب بالحفلة بلوك جديد حيث ارتدى بنطلون اسود يشبة الكلسون وتيشرت ابيض طويل.

وظهر عمرو دياب وهو منسج في الغناء بحضور عدد كبير من النجوم والجماهيري.

كما قدم دياب عددا من اغانى الالبوم الجديد "انا غير" والذى من المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة ولعل من ابرزها "انا غير وبحبه".

يذكر ان احدث اعمال المطرب عمرو دياب البوم "كل حياتى" والذى طرحه العام الماضى وينتظر الجمهور الاغنية التي سيطرحها الهضبة الاسبوع القادم من البوم انا غير .

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