احلى مباركة جاتلى .. إنجي علاء من لوكيشن مسلسل بلا دليل.. صورة

شاركت السيناريست إنجي علاء بصورة جديدة برفقة زوجها الفنان يوسف الشريف عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهر يوسف الشريف بصحبة زوجته السيناريست إنجي علاء داخل لوكيشن تصوير مسلسلها الجديد "بلا دليل".





وعلقت إنجي علاء على الصورة قائلة: "احلى مباركة جاتلى على تصوير مسلسلى الجديد بلا دليل".



يذكر أن آخر عمل درامى للمؤلفة كان قصة مسلسل "لعبة إبليس"، الذى عرض العام 2015، من بطولة يوسف الشريف وشيرى عادل ومحمد رياض وهبة مجدى وفريال يوسف وعمر السعيد وإخراج شريف إسماعيل، بينما كان آخر عمل أدبي صدر لها كان رواية "الأشقر مروان" وقبلها رواية "قانون الكارما".