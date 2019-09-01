ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احلى مباركة جاتلى .. إنجي علاء من لوكيشن مسلسل بلا دليل.. صورة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:34 م
انجي علاء وزوجها
انجي علاء وزوجها يوسف الشريف
محمد بدران
شاركت السيناريست إنجي علاء بصورة جديدة برفقة زوجها الفنان يوسف الشريف عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر يوسف الشريف بصحبة زوجته السيناريست إنجي علاء داخل لوكيشن تصوير مسلسلها الجديد "بلا دليل".


وعلقت إنجي علاء على الصورة قائلة: "احلى مباركة جاتلى على تصوير مسلسلى الجديد بلا دليل".

يذكر أن آخر عمل درامى للمؤلفة كان قصة مسلسل "لعبة إبليس"، الذى عرض العام 2015، من بطولة يوسف الشريف وشيرى عادل ومحمد رياض وهبة مجدى وفريال يوسف وعمر السعيد وإخراج شريف إسماعيل، بينما كان آخر عمل أدبي صدر لها كان رواية "الأشقر مروان" وقبلها رواية "قانون الكارما".
احلى مباركة جاتلى .. إنجي علاء من لوكيشن مسلسل بلا دليل.. صورة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنجي علاء تعكف على كتابة الحلقات الأخيرة من مسلسل بلا دليل

أحمد كرارة يتعاون مع تامر مرسي في عمل درامي جديد

إنجي علاء تنتهى من كتابة سيناريو "بلا دليل"

شاهد.. زوجة الفنان يوسف الشريف تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

بـ الأزرق المبهج .. إنجى علاء : البحر له فضل عليا و دايما برجعله في الأزمات

بـ تنورة قصيرة فوق الركبة.. زوجة يوسف الشريف تتألق على الشاطئ

ترشيحاتنا

فستان بفتحة ساق.. مايا دياب بإطلالة جريئة

قضى معي 7 ساعات.. اعترافات فتاة ليل شوهدت مع نجم مانشستر في فندق شهير

بـ هوت شورت وبلوزة اوف شولدر.. نرمين الفقى وكارولين عزمى تثيران الجدل

الزمالك والاتحاد السكندري .. أوباما يغادر الملعب.. وشيكابالا بديلا بعد مرور 70 دقيقة

ماذا فعل مانى داخل غرفة الملابس بعد واقعة صلاح.. قائد ليفربول يجيب

على حسب استهلاكك .. تعرف على شرط الحذف من البطاقة التموينية بسبب فاتورة الكهرباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب الم المفاصل .. 25 سببا مختلفا وراء المعاناة منها

خالد النبوى يزور أبطال سينما مصر .. صور

تعشق إثارة الجدل .. منة فضالي بإطلالة باللون الأحمر .. شاهد