أول ظهور لـ عمرو زكي بعد تعرضه لحادث .. شاهد

نشر عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب وفريق النجوم السابق، صور له عبر صفحته الشخصية على انستجرام برفقة عمرو زكى مهاجم منتخب مصر بعد تعرضه لحادث مروع مؤخرًا.وظهر عصام الحضرى برفقة عمرو زكى خلال زيارته له على سرير المرض وعلق قائلًا "خضيتنا عليك يابلدوزر الحمد لله على سلامتك ربنا يتمم شفاك على خير"تعرض عمرو زكى، لاعب الزمالك السابق ونجم منتخب مصر السابق، لـ حادث سير مروع بسيارته فجر الجمعة الماضية، بطريق مطروح إسكندرية الساحلى، حيث تم نقله لمستشفى العلمين ومنها للقاهرة.وخضع لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق لأشعة للاطمئنان على حالته، حيث تأكد إصابته بجرح قطعى فى الرأس استلزم خياطة 40 غرزة بجانب شرخ ضلوع فى الصدر وكسر بسيط فى الحوض.توج البلدوزر بعدة ألقاب خلال مسيرته أبرزها، بطولتي كأس الأمم الإفريقية 2006و2008، وبطولتي كأس مصر مع انبي والزمالك موسمي 2005و2008