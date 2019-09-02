لذيذة وكلها فوائد.. طريقة عمل اللبنة السورية

من المطبخ السوري إلى المطبخ المصري جاءت إلينا طريقة عمل اللبنة السورية على يد أصحابها، بفوائدها وطعمها اللذيذ ومذاقها الرائع، فقد يمكنك تناولها بالزعتر أو العسل أو بالعيش فقط دون أي إضافات، كل ما عليك هو تعلم طريقة عمل اللبنة السورية على أصولها وبأكثر من وصفة.



طريقة عمل اللبنة السورية

مقادير طريقة عمل اللبنة السورية :

- كيلو جرام لبن زبادي.

- 3 ملاعق كبيرة ملح.

- كوب زيت زيتون.



طريقة تحضير اللبنة السورية:

- نحضر مصفاة كبيرة ونضع بداخله قطعة من الشاش المعقم، ونضعهم داخل وعاء كبير.

- نضيف الملح إلى اللبن ونقوم بتقليبهم جيدًا.

- نسكب الحليب المملح داخل الشاش والمصفاة وندخلهم إلى الثلاجة.

- نترك الخليط في الثلاجة حتى يصفى تمامًا من السوائل.

- نأخذ جزء من الخليط ونشكلها على هيئة كرة صغيرة.

- نضع كرات اللبنة بعد ذلك في صينية محكمة الغلق بقطعة قماش.

- نترك اللبنة حتى تتماسك.

- من حين لآخر نقوم بتقليبها لمدة يوم.

- وأخيرًا نحضر برطمان زجاجي وندهن بالزيت ونضع بداخله كرات اللبنة.

طريقة عمل اللبنة السورية بالنعناع والخيار



مقادير طريقة عمل اللبنة السورية بالنعناع والخيار:

- كيلو لبن رايب.

- ½ كوب ماء.

- نعناع جاف.

- 2 ملعقة ملح.

- ملعقة زيت زيتون.

- خيار مقطع لشرائح دائرية.

طريقة التحضير اللبنة السورية بالنعناع والخيار:

- نمزج اللبن الرايب مع الملح والماء.

- في كيس من القماش نصب بداخله مزيج اللبن والملح ونغلقه بإحكام.

- نضعه في مصفاة لمدة ليلة كاملة حتى يتم التخلص من السوائل، ويصبح الخليط متماسك إلى حد ما.

- فيما بعد نضع اللبنة في طبق ونقدمها مع شرائح الخيار، والنعناع، وزيت الزيتون على سطحها، وبالهنا والشفا.

طريقة عمل اللبنة السورية بالاعشاب

مقادير طريقة عمل اللبنة السورية:

- كيلو ونصف لبن رايب.

- 2 ملعقة كبيرة ملح ناعم.

- 2 ملعقة كبيرة حبة بركة .

- 2 ملعقة كبيرة سمسم.

- سماق وزعتر.

- زيت زيتون حسب الرغبة.



طريقة تحضير اللبنة السورية بالأعشاب:

- نحضر قطعة من الشاش النظيف والمعقم ونضع بداخله اللبن الممزوج بالملح.

- نترك الخليط داخل الشاش لمدة 4 ساعات حتى يصفى تمامًا من أي سوائل.

- نمزج حبة البركة والسمسم والسماق والزعتر.

- نقطع جزء من الخليط ونشكله كرات صغيرة .

- بعد ذلك نضع كرات اللبنة في الأعشاب.

- نضع كرات اللبنة في برطمانة زجاجي ونسكب فوقه زيت الزيتون، ونحتفظ به في الثلاجة.



