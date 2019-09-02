بنفس الإطلالة .. جويل مردينيان تثير إعجاب متابعيها بجلسة تصوير مع ابنتها





نشرت الإعلامية وخبيرة التجميل جويل مردينيان صورا لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بصحبة ابنتها، وقد ظهرتا بنفس الإطلالة، وهو ما أثار جميع متابعيها.وارتدت جويل مردينيان وابنتها توب جينز باللون الأزرق الفاتح، وعلبه جيب من الدانتيل المنفوش باللون الأبيض، القصير من الامام وطويلة من الخلف، وتوسطها مجموعة من الورود على منطقة الخصر.وتركت جويل مردينيان منسدلا على اكتافها بطريقة عشوائية، ومميزة للغاية، وابنتها ايضا، بالاضافة الى انها لم تكلف في وضع المكياج حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وجذابة للغاية.واكملت جويل إطلالتها وابنتها بارتداء نفس الخلخال على قدميها، وارتدت جويل مردينيان اسورة بسيطة على يديها.واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..