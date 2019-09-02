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طريقة عمل شاورما باللحمة المفرومة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:42 ص
طريقة عمل شاورما
طريقة عمل شاورما باللحمة المفرومة
هاجر هانئ
لا يعرف البعض طريقة عمل الشاورما باللحمة المفرومة، لأنه من المعتاد أن تصنع الشاورما من قطع اللحمة، فنقدم لكم طريقة عمل شاورما باللحمة المفرومة من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير شاورما باللحمة المفرومة
نصف كيلو لحمة مفرومة
باكو خلطة شاورما
بصلة مبشورة
ملح
فلفل أسود
كوب طماطم جوانح
كوب بصل جوانح
كوب فلفل رومي جوانح
زيت نباتي

طريقة تحضير شاورما باللحمة المفرومة:
* تخلط اللحمة المفرومة مع خلطة الكفتة والبصل المبشور والملح والفلفل الأسود.
* يفرد الخليط في صينية مدهونة بالزيت.
* تترك اللحمة المفرومة لتبرد ثم تقطع شرائح مثل الشاورما.
* يقلب البصل والطماطم والفلفل الرومي في الزيت.
* يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود.
* تضاف شرائح اللحمة وتقلب مع كل الخليط.
* تغرف وتقدم.

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