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حوادث

إصابة 4 أفراد شرطة في حادث ببني سويف.. تفاصيل

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:25 ص
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث
محمد عبد الحليم
أصيب 4 من رجال الشرطة، الاثنين، في حادث تصادم سيارة شرطة بأخرى نقل عند كوبرى قرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف بطريق بنى سويف - الفيوم الجديد، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم علي.س.ا ٢٥ سنة، ملازم أول شرطة ومقيم بمدينة بني سويف مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم "كاملّ.م.ع" ٢٥ سنة أمين شرطة ومقيم بمدينة بني سويف مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "سيد.ش.ع" ٣٩ سنة رقيب شرطة ومقيم بمركز ناصر مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "حمدالله.ط.ع" ٤٣ سنة غفير ومقيم بمركز ناصر مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

ونُقل المصابون إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام، لتلقي العلاج اللازم وإجراء جميع الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة.

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