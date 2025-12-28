ملازم دراسية بدون تفويض.. القبض على مالك مكتبة بالوايلى

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة "بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) بطباعة العديد من الملازم الدراسية "خاصة بإحدى الجامعات" بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط (المدير المسئول) وبحوزته (عدد 1150 نسخة من الملازم التعليمية الخاصة بإحدى الجامعات "بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون").. وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية