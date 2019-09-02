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اقتصاد

قطاع الأعمال: شراء 7296 قنطار قطن من المزارعين بنظام المزاد في الفيوم وبني سويف

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:54 ص
القطن المصرى
القطن المصرى
علياء فوزى
أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أن مراكز تجميع الاقطان الـ17 المحددة بمحافظتى الفيوم وبنى سويف تواصل فتح أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين وإجراء مزادات علنية عليها، وكذلك توزيع أكياس الجوت والدوبارة القطنية على المزارعين لتعبئة المحصول بها، وذلك فى اطار تفعيل منظومة تداول القطن الجديدة و التى انطلقت اغسطس الماضى.

وأضافت الوزارة ، أنه تم أمس الأحد، إجراء مزاد على نحو 5484 قنطار بقيمة إجمالية 11.5 مليون جنيه، حيث تمت الترسية على شركات تجارة الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، فيما واصلت شركات التجارة من القطاع الخاص إحجامها عن المشاركة في المزادات على الأقطان بدعوى ارتفاع سعر فتح المزاد.

وبذلك يكون قد تم إجراء مزادات على كافة كميات الأقطان المستلمة من المزارعين والتي بلغت حتى الآن 7296 قنطار بقيمة إجمالية 15.3 مليون جنيه، حيث بلغ السعر الأساسي لفتح المزاد 2100 جنيه للقنطار وهو متوسط السعر العالمي بين قطن البيما الأمريكي طويل التيلة و(اندكس A) قصير التيلة.

ووفقا لنظام التداول الجديد، تقوم الشركة الراسي عليها المزاد بتسليم المزارع 70% من ثمن القطن فور انتهاء المزاد وباقي المبلغ (30%) خلال أسبوع بعد تحديد معدل التصافي وفروق الرتب.

جدير بالذكر أن النظام الجديد لتداول القطن والذي يطبق تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف لموسم 2019 يأتي في إطار حرص الدولة على النهوض بمنظومة القطن المصري، ويهدف إلى التغلب على سلبيات النظام السابق، والتي أدت إلى تدهور جودة القطن المصري مما أثر سلبا على سمعته بين الأقطان العالمية، كما يمكن النظام الجديد المزارع من الحصول على أعلى سعر يضاهي الأسعار العالمية من خلال مزادات تجرى في اليوم التالي لاستلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون تدخل من الوسطاء.

وتفتح مراكز التجميع في محافظتي الفيوم وبني سويف أبوابها يوميًا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا ما عدا يوم الجمعة.

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