عقب تداول الفيديو على فيسبوك .. ضبط مهندس زراعى ضرب ممرضة بالشرقية

إنتشر عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" – مقطع فيديو يظهر خلاله شخص يقوم بالتعدى على سيدة بالضرب ببندر أولاد صقر بمحافظة الشرقية.



بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من (مهندس زراعى ، 58 سنه – وطبيب بشرى ، 53 سنه ) مقيمين بندر أولاد صقر ، بسبب خلافات الجيرة "، وقضية منظورة أمام القضاء لذات السبب"، وحال تدخل ممرضة بالعيادة الطبية الخاصة بالثانى لفض المشاجرة بينهما قام الأول بالتعدى عليها بالسب والضرب.



تمكنت قوة مباحث المركز من ضبط المتهم الأول وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص وإتهم الممرضة بالتعدى عليه بالسب والقذف إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين الثانى لذات السبب.



تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.