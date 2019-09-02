لافروف : التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقيا تجاوز الـ 20 مليار دولار

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقيا ارتفع بأكثر من 17 في المئة خلال العام الماضي، وتجاوز 20 مليار دولار.



وقال لافروف، خلال كلمة له أمام طلاب معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد في روسيا ، اليوم الاثنين: "نحاول دائمًا أن نمارس الأعمال التجارية ونضبط شركاتنا بحيث تتم مراعاة مهام تنمية الاقتصادات الوطنية في البلدان الأفريقية".



وأضاف: " لقد ازداد تبادلنا التجاري مع الدول الأفريقية خلال العام الماضي بأكثر من 17 في المئة،وهذه زيادة ملموسة، حيث تجاوز التبادل التجاري بيننا 20 مليار دولار ويواصل النمو".



وأشار لافروف إلى أن عودة بلاده مهمة،قائلا :" إن الشركاء الأفريقيين لهم مصلحة بأن يتطور قطاع الأعمال الروسي في القارة، لأن ذلك يضمن المنافسة بين دول الغرب والصين وروسيا خاصة في مجال استغلال الموارد المعدنية".يُذكر أن مدينة سوتشي الروسية تستضيف في 24 أكتوبر المقبل قمة "روسيا - أفريقيا" تحت رئاسة مشتركة لكل من الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي والروسي فلاديمير بوتين، في حدث يُعد الأول من نوعه على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية. وسيشارك في القمة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة إلى جانب رؤساء 8 منظمات إقليمية ودون إقليمية في القارة الأفريقية ورئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد .

