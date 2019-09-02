فايلر يكشف عن رأيه فى تريزيجيه وخطته لـ تطوير أداء الأهلي.. فيديو

كشف رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الأهلي عن رأيه بـ محمود حسن تريزيجيه نجم فريق استون فيلا الإنجليزي، خاصة في ظل تدريبه له خلال فترة قيادته لفريق اندرلخت.



وأكد رينيه فايلر أن تريزيجيه لاعب موهوب وجيد.



وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بالنادى الأهلى لـ تقديمه للجماهير، أن أندرلخت كان أول فريق يحترف به تريزيجيه، حيث كان صغير السن، مشددا على أن مصر تمتلك العديد من اللاعبين الموهوبين وهو سعيد بعمله في مصر.



أما عن خطته لتطوير اداء فريق الأهلي، فأكد أنه لا يفضل الحديث بهذا الشأن حاليا، مشددا أنه سيشاهد أداء الفريق اليوم خلال المران وبناء على ما سيراه سيعرف ما يحتاجه الفريق.





وكانت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبعد العرض على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى والاعتماد من مجلس الإدارة قد أعلنت عن التعاقد مع السويسري رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم إليهم محلل أداء فى وقت لاحق وذلك لتولى مسئولية الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى خلال الفترة القادمة.



وجاء اختيار لجنة التخطيط للمدرب رينيه فايلر بعدما حددت خمسة أسماء بعينها من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد عن 30 سيرة ذاتية .. وكان من بين الأسماء الخمسة المرشحة أثنين لم تتم المفاوضات معهم بشكل نهائى أولهم الأيطالى سباليتى والذى وافق الأهلى على طلباته التعاقدية والمادية لكنه طلب إرجاء استلام المهمة بعد إنهاء أزمته مع ناديه الحالى ولم يحدد موعدا واضحا للخلاص مع مشكلته التى أشار إليها . لذا لم تستكمل المفاوضات نظرا لضيق الوقت خاصا وأن الموسم الكروى انطلق فى معظم دول العالم وجرت ارتباطات لغالبية المدربين .



ووصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة فى الأهلي إلي القاهرة في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين وذلك استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق.