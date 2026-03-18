خيركم سابق يقدم مضخة أنسولين لعلاج مرضى السكر من الأطفال

أكد والد الطفل عادل أنه كان يعمل "كمبيض محارة"، لكنه تعرض لحادث منذ فترة أدى إلى إصابته ومنعه من العمل.

وأشار الوالد خلال لقاء له لبرنامج “خيركم سابق”، عبر فضائية “النهار” إلى أن ابنه يعاني من مرض السكر ويحتاج إلى مضخة إنسولين للعلاج المنتظم، وهو ما كان يمثل تحديًا للعائلة.

وعبر والد ووالدة الطفل عن سعادتهم بعد أن تكفل برنامج "خيركم" بالعلاج وتوفير مضخة الإنسولين، مؤكدين أن هذا الدعم ساهم بشكل كبير في تحسين صحة ابنهم وجودة حياته.

كما قدمت الإعلامية ريهام سعيد مضخة الأنسولين لعدد من الأسر والتي يحتاجها أطفالهم من أجل العلاج.