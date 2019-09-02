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رياضة

فايلر: جاهز لمواجهة الضغوط وجمعت الكثير من المعلومات عن الأهلي.. صور

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:08 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لديه العديد من المعلومات التي جمعها عن الفريق منذ الإعلان عن توليه مهمة قيادته.

أضاف فايلر -في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن التعاقد معه- قائلا: بحكم عملي كمدرب اطلعت على جميع الأمور الفنية بالفريق وتم الوقوف على العديد من التفاصيل الخاصة بالفريق ولدينا المزيد من الوقت لرصد كل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق.

أضاف: أعلم جيدًا حجم الضغوط التي ستواجهني ولكن علينا التعامل مع هذه الأمور بحكمة من أجل النجاح في مهمتنا مع الفريق ولتحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات.

وأوضح أن لديه انطباع جيد عن مصر التي وصلها في الساعات الأولى من صباح اليوم، مشددًا على أنه سيكون لديه مزيد من الوقت للتعرف على القاهرة بشكل أكبر في الفترة القادمة.

فايلر: جاهز لمواجهة الضغوط وجمعت الكثير من المعلومات عن الأهلي.. صور
فايلر: جاهز لمواجهة الضغوط وجمعت الكثير من المعلومات عن الأهلي.. صور
فايلر: جاهز لمواجهة الضغوط وجمعت الكثير من المعلومات عن الأهلي.. صور
فايلر: جاهز لمواجهة الضغوط وجمعت الكثير من المعلومات عن الأهلي.. صور
فايلر: جاهز لمواجهة الضغوط وجمعت الكثير من المعلومات عن الأهلي.. صور
فايلر: جاهز لمواجهة الضغوط وجمعت الكثير من المعلومات عن الأهلي.. صور
فايلر: جاهز لمواجهة الضغوط وجمعت الكثير من المعلومات عن الأهلي.. صور
فايلر: جاهز لمواجهة الضغوط وجمعت الكثير من المعلومات عن الأهلي.. صور

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