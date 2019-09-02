تكريم الطلاب المتفوقين بجامعة أسيوط.. صور

أعرب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن فخره باحتضان الجامعة لكوكبة من أبناء مصر المتميزين والنابغين في مختلف الكليات النظرية والعملية، والذين يمثلون مستقبل مصر وأملها الواعد فى حمل راية مستقبل الوطن.



وأشار إلى المكانة المتميزة التى تتمتع بها جامعة أسيوط وما تملكه من تاريخ عريق والتي تحتل مرتبة متقدمة كواحدة من أفضل 5 جامعات مصرية، والجامعة الأم لجميع جامعات الصعيد، والفائزة بالمركز الثاني في أفضل جامعة مصرية في المسابقة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية وتم إجراؤها تحت إشراف وزارة التعليم العالي، وذلك بفضل ما تقدمه من خدمة تعليمية متطورة في كل المجالات وعدد من البرامج الخاصة والمتميزة التي تواكب الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل وملاحقة التقدم العلمي العالمي، ومن هذا المنطلق هنأ الطلاب بتفوقهم ونبوغهم وثمار اجتهادهم وجدهم داعيًا إياهم لمزيد من التفوق والتفرد كما وجه الشكر لأولياء الأمور لحرصهم على دعم أبنائهم وتشجيعهم على التمييز وتهيئة المناخ الأسرى الملائم لهم.



جاء ذلك خلال انطلاق فعليات حفل تكريم الطلاب المتفوقين بجامعتي أسيوط والأزهر والثانوية العامة والدبلومات الفنية، وذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء حاتم رياض مفتش الأمن الوطني بالمحافظة، والعميد أحمد قدري وكيل الأمن الوطني، والمهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط وكوكبة من عمداء ووكلاء جامعة أسيوط وقيادات جامعة الأزهر بالمحافظة، هذا إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية والتشريعية ووكلاء وزارات التربية والتعليم والأوقاف والوعظ الدينى ومجلس أمناء حزب مستقبل وطن، وحشد كبير من الطلاب الفائقين وذويهم.



ومن جانبه وجه المهندس ياسر عمر التحية للطلاب الأوائل من أبناء الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية وتواجدهم في رحاب جامعة أسيوط العريقة باعتبارها منارة العلم والثقافة في صعيد مصر لأكثر من 60 عامًا، ومؤكدًا في ذلك حرص الحزب على مشاركة الأهل الفرحة والنجاح ودعم الطلاب في مواصلة العلم والمعرفة ومواكبة المستجدات العلمية الحديثة، ومتمنيًا لهم مزيد من التقدم والتفوق في حياتهم العلمية والعملية.



وفي الختام شهد الاحتفال تكريمًا متميزًا من حزب مستقبل وطن لقيادات جامعة أسيوط، وعلى رأسهم الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والسادة نواب الجامعة وعمداء الكليات المختلفة، إلى جانب قيادات التربية والتعليم والتعليم الفني، والطلاب الأوائل من الثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني.