أنا صاحب الكورة .. ريمونتادا أرسنال تشعل الصراع مع توتنهام فى ديربى شمال لندن .. فيديو

عاد فريق ارسنال من بعيد فى النتيجة بعدما فرض التعادل الإيجابي 2-2 أمام منافسه توتنهام، فى إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.



ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "انا صاحب الكورة" تحليلًا فنيًا لمباراة أرسنال وتوتنهام والتى انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما ، سجل لتوتنهام كلا من كريستيان ايركسن فى الدقيقة 10 وهاري كين فى الدقيقة 40 من زمن اللقاء، وسجل للجانرز الكسندر لاكازيت فى الدقيقة 46 و إيميريك أوباميانغ فى الدقيقة 71 لتنتهي مباراة ديربي شمال لندن بالتعادل الإيجابي.



ويتناول التحليل أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها اوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، وماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام.



ويعبر البرنامج فى إحدى فقراته عن أحداث المباراة بشكل ساخر تجاه فريقي توتنهام وأرسنال على ملعب الإمارات فى الجولة الرابعة من البريميرليج.



ويقدم برنامج "أنا صاحب الكورة" المحلل محمد شوقى، الذى نجح فى خطف الأنظار إليه عبر السوشيال ميديا.