مباحث المنزلة تضبط قاتل صهره لخلافات بينهما

تمكنت مباحث المنزلة بمحافظة الدقهلية من ضبط قاتل صهره مختبئا بإحدى المناطق .



كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنزلة بوصول حسن السقعان جثة هامدة، حيث تلقى طعنة نافذة أودت بحياته.



انتقل ضباط المركز إلى مكان الواقعة بالمدينة، وتبين أن القاتل يدعى "احمد . م ق" حيث نشب بينه وبين القتيل وتوجد "صلة نسب" خلاف قام على أثره القتيل، بسب القاتل، لتهربه من دفع اموال لطليقته وطفلها ونشبت بينهما مشاجرة.



تشكل فريق بحث برئاسة العميد احمد العجوز رئيس فرع الشمال، والرائد محمد منصور من ضبط القاتل بإحدى المناطق، وبمواجهته اعترف بنشوب خلاف بينهما بسبب طليقته ومطالبة القتيل له بدفع اموال وجار العرض على النيابة.



