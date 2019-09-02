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ديني

تجميد البويضات .. الإفتاء تحدد 4 شروط لإجراء العملية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:02 م
تجميد البويضات
تجميد البويضات
محمد صبري عبد الرحيم
أوضحت دار الإفتاء المصرية رأيها في حكم عملية تجميد البويضات لاستخدامها في الحقن المجهري مرة ثانية، وذلك بعد الجدل الذي أثارته الفتاة ريم مهنا بإعلانها إجراء عملية تجميد البويضات.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من تجميد البويضات، على أن يكون استعمالها فيما بعد، حال قيام الزوجيَّة بين نفس الزوجين، وأن يُراعي عدم الاختلاط بماء أو بويضة آخرين، وأن توضع اللقيحة في رحم الزوجة صاحبة البويضة، وألَّا يكون هناك آثار سلبية فيما بعد جرَّاء هذا الحفظ.

طريقة تجميد البويضات

وبينت دار الإفتاء أن فكرة تجميد البويضات هذه تعتمد على حفظ الخلايا تحت درجات برودة منخفضة جدًّا بغمرها في النيتروجين السائل الذي تبلغ درجة برودته مائة وستًّا وتسعين درجة مئوية تحت الصفر، ويمكن أن تصل مدة الحفظ إلى عدة سنوات دون أن تتأثر البويضات المحفوظة.

حكم تجميد البويضات

وأكد الإفتاء أن «الذي نراه أن القيام بعملية التجميد المذكورة ليس فيه محظور شرعيٌّ؛ لأنه من مكمِّلات عملية طفل الأنابيب التي أجازتها المجامع الفقهية الإسلامية بين الزوج وزوجته بناءً على أنها من باب العلاج للإنجاب، والأصل في العلاج والتداوي المشروعية، وهذا مما لا خلاف فيه بين أئمة المسلمين، وإذا كان العلاج جائزًا فإن مكمِّلاته جائزة أيضًا؛ لأن الإذن في الشيء إذنٌ في مكمِّلات مقصودِة كما يقول الإمام أبوالفتح بن دقيق العيد في «إحكام الأحكام».

وتابعت: ويؤكد هذا الجواز هنا ما يحققه اللجوء للتجميد من تقليل للتكاليف المالية الباهظة التي تلزم لإجراء عملية الإخصاب عند تكرار أخذ البويضات من المرأة.

شروط تجميد البويضات

ونبهت على أنه يجب أن يُلتَفَت إلى أن هذا الجواز مقيد ببعض الضوابط، وهي: أولًا أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استدخال اللقِيحة في المرأة أثناء قيام الزوجية بينها وبين صاحب الماء، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بوفاة أو طلاق أو غيرهما.

وواصلت: ثانيًا: أن تُحفظ هذه اللقائح المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة؛ بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة. ثالثًا ألَّا يتمَّ وضع اللقيحة في رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة، رابعًا: ألَّا يكون لعملية تجميد الأجنة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ؛ كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد.

وأثارت الفتاة ريم مهنا، الجدل، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد إعلانها عبر فيديو على صفحتها الشخصية عن تجميد بويضاتها، لحين وجود عريس مناسب تستطيع الزواج منه.

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