تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات

تجميد البويضات للبنات



علاقة السن بـ تجميد البويضات



تجميد البويضات حلال أم حرام



معلومات مهمة عن تجميد البويضات فى مصر



كيف يتم تجميد البويضات





ويقوم الطبيب بعمل مجموعة من الفتحات الصغيرة فى منطقة التى يتم من خلال سحب البويضات من خلال ابرة رفيعة جدا ثم يتم حفظها بتقنية معينة فى المعمل وتدوين بيانات الام عليها ، ولا يقترب الطبيب من نهائيا من غشاء البكارة أو المهبل مما يضمن عدم المساس بأى شكل من الأشكال بـ عذرية البنت .



تكلفة تجميد البويضات فى مصر

تتراوح تكلفة تجميد البويضات فى مصر بين 10 إلى 20 ألف فى المتوسط ، و تختلف حسب طبيعة الأسعار فى المركز المتخصص الذى تجري خلال العملية ، وبالنسبة لفحوصات ما قبل التجميد وقياس المخزون فالمركز القومى للبحوث يوفرها للبنات بأسعار رمزية.



مخاطر تجميد البويضات

لا توجد مخاطر لتجميد البويضات سواء على عذرية البنات أو إمكانية الإنجاب بشكل طبيعى فيما بعد او لا تحدث أى مشكلة بالجهاز التناسلى طالما تم اجرائها فى مركز متخصص على يد طبيب ماهر لديه الخبرة الكافية فى هذه النوعية من العمليات .



أهمية تجميد البويضات للبنات

وأشار "عباسى " إلى أن تجميد البويضات أصبح ضرورة ملحة فى المجتمع خاصة فى ظل انتشار ظاهرة تأخر سن الزواج بين الفتيات سواء لاسباب اقتصادية أو اجتماعية أو الانشغال بالعمل وعدم إيجاد شريك حياة مناسب، حيث إن أغلب النساء تبدأ الخصوبة فى الانخفاض لديهن عند تجاوز الـ 35 سنة ، مما يسبب لهن مشكلة كبيرة خاصة وتقع الفتاة فى حيرة كبيرة بين الرضوخ لضغط الأهل والزواج من رجل غير مقتنعة به فقط من أجل الحفاظ على حلم الانجاب وامكانية تحقيقه على حساب سعادتها ، وبين التنازل عن الرغبة فى الإنجاب مقابل الاحتفاظ بحقها فى الحياة والارتباط من الزوج الذى تعيش معه فى سعادة .. هذه المعاناة الكبيرة التى تعيشها الفتيات قبل الزواج تمكن العلم من حلها من خلال تقنية تجميد البويضات التى تمنحها وقتا إضافيا للانجاب.

تجميد البويضات للبنات من القضايا التى تشغل الرأى العام خلال هذه الأيام بعد إعلان فتاة تدعى ريم مهنا خضوعها لهذه العملية، وتجميد البويضات الخاصة بها، لتتمكن من الإنجاب إذا تأخرت فى الزواج.وتعد قضية تجميد البويضات من الأمور المثيرة للجدل فى مجتمعاتنا لعدة أسباب منها التخوف من تأثيرها على عذرية البنات أو منع الحمل الطبيعي بعد الزواج أو أنها قد تكون حرام شرعا وتكلفتها .. وفى هذا التقرير نجيب على هذه التساؤلات وكل ما يدور فى ذهن البنات حول تجميد البويضات.قال الدكتور عمرو عباسى، استشارى النساء والتوليد والحقن المجهرى بالمركز القومى للبحوث، إن اكتشاف تقنية تجميد البويضات فى السنوات الماضية ساهم بشكل كبير فى الحفاظ على حلم الأمومة لدى المرأة فى حالة تعرضها لمشكلة صحية تؤثر على البويضات أو تأخر سن الزواج وهو آمن على البنات تماما ولا يؤثر على العذرية.وأكد "عباسى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن كل بنت تأخرت فى الانجاب أو تجاوزت سن الـ 30 دون زواج ليست عرضة للحرمان من تحقيق حلم الأمومة لأن هذا يتوقف على معدل الخصوبة لديها ومخزون البويضات فقبل اتخاذ إجراء تجميد البويضات يجب عمل الفحوصات الطبية اللازمة وأهمها قياس مخزون البويضات حيث ان بعض البنات تظل محتفظة بخصوبة عالية بعد سن الـ 35 .وأكد " عباسى " أن تجميد البويضات فى مصر ليس حرام لأن الانساب محفوظة ولايحدث اختلاط للبويضات، حيث انه يتم حفظ البويضات داخل الثلاجة ويدون عليها بيانات الام وبعد ذلك يتم انشاء خريطة متكاملة لجميع الاجنة الموجودة وبيانات الأهل وتحفظ فى مكان امن ، ويتم وضع سريال نمبر لها ، وكل عينة بويضات مسئول عن حفظها وتسجيل بياناتها شخصان داخل المعمل نفسه، كما يتم وضع علامة على كل مجموعة من البويضات بلون مميز عن غيرها ما يعد علامة اضافية تضمن عدم اختلاط الأنساب.المسئول عن تجميد البويضات طبيب حقن مجهرى مدرب على هذه النوعية من العمليات وسبق انا قام بها اكثر من مرة وليس طبيب النساء ، بدقة وعناية شديدة حيث ولا يحدث أى اختلاط للأنساب كما يعتقد البعض، مع العلم أن مدة تجميد البويضات لاتكون مدى الحياة كما يعتقد البعض أيضا ولكنها تكون فقط لمدة 5 سنوات وتتاح الفرصة للحمل بالطريقة الطبيعية فإذا كان حينها مخزون البويضات قد انخفض واصبح الحمل صعب يتم الاستعانة بتلك التى تم تخزينها وحقنها بالحيوان المنوى بطريقة الحقن المجهرى المعروفة، ويمكن ان تستمر لفترة اطول لكن لاتكن البويضات بنفس الجودة فى كل الحالات مما يقلل من فرص عملية نجاح عملية الحقن المجهرى التى تتم فيما بعد للتمكن من الانجاب .فى البداية تقيس مخزون التبويض فإذا كانت النتجية قليلة يتم إعطاء الفتاة مجموعة من الحقن ومحفزات التبويض وعند وصولها لمرحلة إباضة معينة يتم نقلها لمركز متخصص فى اجراء علمية تجميد البويضات.