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محافظات

محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء في وفاة عروسي منشية البدوي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:37 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسين
قدم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية واجب العزاء لأسرة عروسي قرية منشية البدوي التابعة لمركز طلخا واللذان لقيا مصرعيهما اثر حادث انقلاب سيارتهما اثناء الزفاف ، إلى جانب وفاة شقيقة العروس التي كانت ترافقهما.

كما قدم شاروبيم واجب العزاء للنائب بسام فليفل عضو مجلس النواب في وفاة ابن عمه عاطف فليفل الموظف بالوحدة المحلية ببهوت بعزبة الكوم التابعة لمركز نبروه، وأكد أن تقديم العزاء واجب إنساني قبل أن يكون شخصيا.

وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسر المتوفين، وأكد دعمه الكامل لكافة احتياجاتهم.

يذكر أنه أثناء زفاف العروسين وقع حادث انقلاب السيارة أمام قرية ميت الكرما التابعة لمركز طلخا والذي تسبب في وفاة العريس ويدعى محمد إبراهيم 19 عاما وعروسه سارة جمعة ابراهيم 19 عاما طالبة بالثانوية الازهرية وشقيقتها زينب جمعه ابراهيم 15 عاما طالبة .
محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء في وفاة عروسي منشية البدوي
محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء في وفاة عروسي منشية البدوي
محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء في وفاة عروسي منشية البدوي

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