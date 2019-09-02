20 أكتوبر انطلاق الموسم الجديد من دوري مراكز الشباب.. اعرف الشروط

قررت وزارة الشباب والرياضة أن بداية الموسم الكروي الجديد 2019 / 2020 لدوري مراكز الشباب في نسخته السابعة 20 أكتوبر المقبل بمختلف محافظات الجمهورية.



وأكدت الوزارة أن مباريات دوري مراكز الشباب ستكون يومي الأحد والأثنين من كل أسبوع.



ومن المقرر أن تبدأ التصفيات التمهيدية المؤهلة لدوري مراكز الشباب النسخة السابعة في الثالث من سبتمبر الجاري وحتي 25 من الشهر ذاته وذلك للمحافظات التي يشارك بها 24 فريقا، ويستثني من التصفيات الفرق الحاصلة علي المراكز الأربعة الأوائل علي مستوي المحافظة بالنسخة الماضية.



علي أن تقام التصفيات النهائية علي مستوي الجمهورية بمشاركة 32 فريقا من الفائزين بالمركز الأول علي كل محافظة ليكونوا 27 فريقا، ثم تجري قرعة بين الفرق الحاصلة علي المركز الثاني لتصعيد 5 فرق ويتكون 32 فريقا من مختلف أنحاء محافظات الجمهورية.



من شروط دوري مراكز الشباب النسخة السابعة ، تطبيق قانون كرة القدم ولائحة المسابقات في جميع المباريات ، ويشترك من كل محافظة 24 مركز شباب كحد أقصي و 10 مراكز كحد أدني ، وإقامة مباريات التصفيات في الثانية عشر ظهرًا ، ويتم تقسيم مراحل بدء الدوري في كل محافظة طبقًا لعدد مراكز الشباب المشاركة .



يذكر أن مركز شباب سنتريس ( المنوفية ) توج بالنسخة الماضية بعد فوزه في المباراة النهائية علي مركز شباب فيصل ( السويس ) ، والتي أقيمت علي استاد أسوان الرياضي ، فيما حصل مركز شباب المناصرة ( بورسعيد )علي ثالث الجمهورية .