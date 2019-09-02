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نائب ترامب: نريد حماية شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:33 م
مايك بنس
مايك بنس
رويترز
قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تريد أن تحمي شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الاستقرار على جزيرة أيرلندا وتحترم اتفاق السلام المبرم مع أيرلندا الشمالية في 1998.

وقال بنس للصحفيين بعد وصوله إلى أيرلندا في زيارة تستغرق يومين "سنواصل العمل عن كثب مع كل شركائنا في أيرلندا والمملكة المتحدة لدعم خطة خروج تشجع الاستقرار وتحافظ أيضا على الأساس القوي الذي وضعه اتفاق الجمعة العظيمة".

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