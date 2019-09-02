لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يصل نهائى كأس مصر ويضع الزمالك في مأزق

حقق نادي بيراميدز فوزا نظيفا على منافسه نادي بتروجت بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم " الاثنين "، باستاد بتروسبورت في إطار الدور النصف النهائي لبطولة كأس مصر ليتأهل نادي بيراميدز إلى نهائي كأس بمواجهة نادي الزمالك.





ولأول مرة في تاريخ نادي بيراميدز يضمن التأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر ليلتحق بـ لاعبي القلعة البيضاء في مواجهة نارية حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق اللقب، خصوصا في ظل رغبة نادي بيراميدز في تحقيق البطولة الأولى له بينما تأمل القلعة البيضاء في تحقيق اللقب من أجل إسعاد الجماهير عقب ضياع لقب الدوري المصري.



واعتاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تحقيق لقب كأس مصر كعادته التاريخية حيث استطاع مؤخرا تحقيق اللقب عقب تحقيق الفوز على نادي سموحة بركلات الترجيح.



ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أزمة صاعقة حيث لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء يلتقي بيراميدز في نهائي بطولة مصرية على الرغم من تمكن لاعبي الزمالك من السيطرة في خوض اللقاءات التي خاضها أمام نادي بيراميدز.



وينتظر عشاق الكرة المصرية موعد اللقاء المرتقب بين فريقي " الزمالك وبيراميدز "، من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم لتحديد موعد انطلاق المباراة وحسم الفائز بلقب كأس مصر .

