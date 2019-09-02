ابنة ترامب تتألق بمظهرها الجديد بعد ظهورها للمرة الأولى به .. صور

ظهرت "إيفانكا ترامب" ابنة الرئيس الامريكي الحالي ، بابتسامة عريضة على وجهها لظهورها للمرة الاولى بقصة شعرها ذات اللون الاشقر اليوم الاثنين، قبل توجهها في رحلة جوية إلى أمريكا الجنوبية ، وذلك لتشجيع تمكين المرأة ودمجها في الاقتصاد بالدول النامية.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" توجهت الابنة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب البالغة من العمر 37 عامًا إلى كولومبيا والأرجنتين وباراجواي لترويج مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة التي أطلقتها إدارة ترامب والتي ساعدت والدها على إطلاقها في فبراير.



شوهدت إيفانكا على متن طائرتها في قاعدة مشتركة أندروز في ولاية ماريلاند وهي ترتدي فستانًا أزرق داكنًا بقيمة 170 دولارًا مع حزام أحمر أنيق.



وظهرت ابنة ترامب بقصة شعر شقراء جيدة ويتميز بقصر طوله في حين ظلت لسنوات تحافظ على طول شعرها إلا أنها ظهرت في ثوب جديد يعبر عن التجديد بمظهرها الخارجي.