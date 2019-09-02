الاتحاد المصري لكرة القدم يحدد موعد نهائي كأس مصر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تحديد يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الحالي موعدا لنهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز، على أن يحدد ملعب المباراة وموقف الحضور الجماهيري على ضوء الموافقات الأمنية.



وسينافس فريقا الزمالك وبيراميدز علي لقب التتويج بكأس مصر واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التغلب على نادي الاتحاد السكندري بهدف نظيف دون رد ليصعد إلى نهائي كأس مصر، بينما تمكن فريق بيراميدز من الصعود إلى نهائي البطولة بعد التغلب على فريق بتروجيت بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ليضمن الصعود إلى نهائي بطولة كأس مصر.

